Roma, 17 maggio 2021 – Il ritorno di Enrico Letta nella politica italiana poteva essere sicuramente più semplice. L’ex presidente del Consiglio si è trovato a fare i conti con una situazione piuttosto tempestosa, e soprattutto con un partito molto diviso al suo interno, che arrancava dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Ora, poi, a non seguirlo come lui spererebbe sono anche gli elettori, che non riconoscono le stesse priorità del segretario dem. Un esempio è il tema dello Ius soli. A dimostrarlo è un sondaggio riservatissimo pubblicato da Dagospia.

Ius soli, per gli elettori dem non è una priorità

Già all’interno della maggioranza di governo non è semplice convivere. Le posizioni dei dem e quelle dei leghisti, per esempio, sono spesso opposte. Una questione che sicuramente li divide è quella dell‘immigrazione, tema attorno al quale Enrico Letta e Matteo Salvini si sono già trovati a discutere. Lo stesso, però, sta accadendo anche con gli elettori. Come riporta il sondaggio, infatti, secondo il 65% di loro adesso lo Ius soli non è assolutamente una priorità. Soprattutto perché ancora stiamo attraversando una pandemia, e tutto ciò che essa si porta dietro, dalla crisi sanitaria a quella economica. “Mi sono sentito dire: “Ma come, c’è la pandemia e tu parli di Ius soli e di ddl Zan?” Il tema dei diritti è fondamentale oggi e domani. E’ un tema di modernità di Paese. La nostra battaglia su questi temi la continueremo con grande forza”, ha dichiarato però il segretario dem Enrico Letta.

Ma la questione dello Ius soli non è tutto. Il disappunto da parte degli elettori è stato espresso anche quando l’ex presidente del Consiglio ha postato un tweet a favore di Fedez in seguito alla scontro avvenuto con la Rai in occasione del Concertone del Primo maggio. Il 75%, infatti, si è chiesto se fosse davvero necessario.

