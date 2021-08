Ius Soli, Verini: “Salvini e Meloni tornate nel mondo reale”

Roma, 12 agosto 2021 – “Sono Meloni e Salvini a dover tornare nel mondo reale, uscendo dal loro pianeta popolato di no vax, di nostalgie fasciste, sollecitazioni di paure e di egoismi. La realtà è fatta di persone, lavoratori, categorie sociali, imprese, che vogliono una società che riparta in sicurezza e in salute, imprese che si rialzano, lavoratori che non perdono il posto. Giovani che, dalla scuola, costruiscono il proprio futuro.

La realtà è fatta di sicurezza, integrazione, solidarietà. Diritti e apertura vera a qualsiasi diversità. È fatta di tanti colori, come quelli delle Olimpiadi. Meloni, Salvini uscite dalla vostra bolla: parlare di Ius soli vuol dire una politica che somiglia alla vita vera, alla realtà, al futuro”.

Così il deputato Walter Verini, Tesoriere Pd.