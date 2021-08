Fami: finanziati 45 progetti per ampliare il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Roma, 12 agosto 2021 – Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, il ministro dell’Interno ha finanziato, attraverso le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), 45 progetti presentati dagli enti locali per complessivi 677 posti, in aggiunta a quelli già finanziati lo scorso 1 luglio a favore di 51 progetti per 855 posti.

Tali risorse sono state utilizzate per finanziare, a completamento della graduatoria, complessivamente 96 progetti per 1532 posti, per un totale di € 38.126.217,90 annuali.

A questa iniziativa si aggiunge l’ulteriore finanziamento, per complessivi € 29.369.518,7, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) a favore dei progetti della rete SAI già attivi per l’ampliamento di 797 posti per la categoria minori stranieri non accompagnati (Msna) e 174 posti per Disagio Mentale – Disagio Sociale (DM-DS).