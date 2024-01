La Corte costituzionale albanese conferma l’accordo Italia-Albania e respinge il ricorso dell’opposizione

in

Roma, 29 gennaio 2024 – La Corte costituzionale albanese ha respinto il ricorso presentato dal Partito Democratico, l’opposizione albanese, confermando la validità del Trattato sui migranti con l’Italia. La decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa dei giudici, mettendo fine alle controversie che circondavano l’accordo bilaterale.

L’accordo, firmato tra la leader italiana Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama, prevede la creazione di centri per migranti in Albania, al fine di gestire le procedure di asilo e rimpatrio dei migranti. Tuttavia, il Partito Democratico aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’intesa, portando il caso davanti alla Corte. Ora, però, con l’ok dei giudici, l’accordo può procedere senza ulteriori ostacoli. La notizia, tra l’altro, arriva dopo l’apprensione espressa dall’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, che aveva sollevato preoccupazioni sulla creazione di centri migranti al di fuori del territorio italiano.

La decisione fa tirare un sospiro di sollievo alla maggioranza italiana, che continua a ribadire l’importanza di tali accordi per affrontare la questione migratoria e a dichiarare che rispetterà gli standard internazionali nei centri in Albania. Nonostante questo, però, le preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle condizioni di detenzione dei migranti persistono, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali durante l’attuazione dell’accordo.

