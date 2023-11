La Corte Suprema del Regno Unito boccia il piano Ruanda contro l’immigrazione: colpo d’arresto per il governo britannico

Roma, 15 novembre 2023 – La Corte Suprema del Regno Unito ha emesso un giudizio senza appello sul contestato piano Ruanda, una componente chiave della rigorosa politica sull’immigrazione irregolare del governo britannico. Questa decisione rappresenta un duro colpo per l’esecutivo conservatore guidato dal premier Rishi Sunak, il quale ha visto nel piano Ruanda una strategia dissuasiva per fermare gli sbarchi di richiedenti asilo sulle coste inglesi.

Il piano prevedeva il trasferimento di quote di richiedenti asilo in Africa, in particolare in Ruanda, come misura per scoraggiare l’afflusso di migranti verso il Regno Unito. Tuttavia, la Corte Suprema ha dichiarato questa pratica illegale, sollevando preoccupazioni riguardo alla conformità con i diritti umani e al rispetto degli standard internazionali in materia di asilo.

L’opposizione al piano Ruanda è stata intensa, con critiche provenienti da organizzazioni per i diritti umani, attivisti e membri della società civile. La decisione della Corte Suprema sottolinea l’importanza della tutela dei diritti fondamentali anche in contesti di politiche di controllo dell’immigrazione.

Il governo britannico aveva puntato su questo piano come parte della sua strategia per affrontare la crescente pressione sull’immigrazione e gli sbarchi sulle coste inglesi. Tuttavia, la Corte Suprema ha indicato che le azioni intraprese dal governo per raggiungere questo obiettivo erano in conflitto con i principi legali fondamentali.

La decisione potrebbe avere implicazioni significative per il futuro delle politiche migratorie del Regno Unito e solleva interrogativi sulla sostenibilità e la legalità di misure estreme volte a dissuadere l’arrivo di richiedenti asilo. Mentre il governo potrebbe essere chiamato a rivedere la sua strategia, l’attenzione ora si concentra su come il Regno Unito affronterà la questione dell’immigrazione irregolare nel rispetto dei diritti umani e degli standard internazionali.