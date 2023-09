La Diocesi di Sassari apre le porte dell’ex convento per accogliere migranti

Roma, 12 settembre 2023 – In un gesto di umanità e solidarietà, la Diocesi di Sassari ha risposto all’appello della Prefettura, aprendo le porte di un ex convento dei frati francescani della chiesa di San Francesco nel rione Cappuccini per ospitare sessanta migranti, di cui 25 sono minori non accompagnati. Questi migranti, provenienti per lo più dai Paesi dell’Africa, sono giunti in Sardegna da fine luglio e ora trovano accoglienza e assistenza in questo luogo di rifugio.

La collaborazione tra la Diocesi, la Caritas e la Prefettura ha portato all’attivazione di un doppio centro di accoglienza per migranti, suddiviso in uno per i minori non accompagnati e uno per gli adulti. Questo progetto rappresenta una soluzione umanitaria e concreta per coloro che cercano protezione e fuga da situazioni di guerra, persecuzione, fame e povertà nei loro paesi d’origine.

La decisione della Diocesi di aprire le porte dell’ex convento è stata motivata dalla necessità di evitare che i migranti fossero costretti a vivere in tende, una situazione che avrebbe potuto peggiorare le loro condizioni di vita e mettere a rischio la loro salute e sicurezza. Questa risposta tempestiva dimostra come la comunità locale sia pronta a tendere una mano amica a chi si trova in situazioni di grande vulnerabilità.

Il gesto di accoglienza della Diocesi di Sassari è avvenuto in un momento in cui le autorità locali avevano lanciato cinque appalti per la ricerca di strutture di accoglienza, ma nessuna proposta era stata presentata fino ad ora. Questo dimostra la difficoltà di trovare soluzioni adeguate per ospitare i migranti e garantire loro dignità e assistenza.

Mentre i migranti aspettano di vedere riconosciuto il loro status di rifugiati, possono ora beneficiare di un ambiente più sicuro e confortevole grazie all’iniziativa della Diocesi di Sassari. Questo atto di gentilezza e solidarietà ci ricorda l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide globali legate alla migrazione e fornire sostegno a coloro che cercano un futuro migliore lontano da situazioni di pericolo e disperazione.