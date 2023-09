Una nuova era per gli aspiranti imprenditori: on line la piattaforma Unioncamere SNI per aiutare chi decide di mettersi in proprio

Roma, 12 settembre 2023 – L’imprenditoria è un motore fondamentale per l’economia italiana, con almeno 300.000 persone che ogni anno decidono di intraprendere l’avventura di mettersi in proprio. Questo numero notevole potrebbe aumentare ulteriormente se fosse reso più accessibile un adeguato servizio di supporto e orientamento per aspiranti imprenditori di tutte le età, compresi i giovani disoccupati in cerca di opportunità e coloro che sono insoddisfatti della loro attuale situazione lavorativa.

Per rispondere a questa crescente necessità, è stata creata una risorsa preziosa – il Servizio Nuove Imprese (SNI), una piattaforma messa a disposizione dalle Camere di Commercio italiane con il sostegno di Unioncamere. Questa iniziativa è progettata per guidare gli aspiranti imprenditori attraverso il complesso percorso di avviare una nuova impresa. La piattaforma è accessibile su sni.unioncamere.it, ed è stata progettata per offrire servizi sia virtuali che di presenza fisica.

Tra le risorse principali offerte dalla piattaforma, si trovano 18 seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento fino alla fine di marzo prossimo. Questi seminari coprono una vasta gamma di argomenti imprenditoriali e forniscono una base solida per coloro che stanno iniziando a esplorare il mondo delle imprese. Inoltre, sono previste 12 sessioni di informazione specialistica relative a settori specifici come imprese femminili, migranti, start-up innovative e imprese sociali.

La piattaforma offre anche la possibilità di effettuare colloqui di orientamento iniziale e informazioni dettagliate sui percorsi imprenditoriali. Questi colloqui sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche dell’utente, offrendo consulenze più tecniche con esperti camerali in diversi settori. Un elemento cruciale è che queste attività si svolgono sia online che in presenza, per garantire la massima flessibilità agli utenti.

Oltre a queste risorse, il portale SNI mette a disposizione due test di autovalutazione: il test Delfi, che valuta le attitudini imprenditoriali dell’utente, e il test Ulisse, che aiuta a stimare i livelli di rischio associati all’attività imprenditoriale pianificata.

In un momento in cui l’imprenditoria è fondamentale per la ripresa economica, il Servizio Nuove Imprese rappresenta un importante passo avanti per sostenere coloro che desiderano intraprendere l’avventura imprenditoriale in Italia. Questa iniziativa offre un approccio completo che combina l’informazione, l’orientamento e il supporto necessario per aiutare gli aspiranti imprenditori a realizzare i loro sogni imprenditoriali e contribuire allo sviluppo economico del paese.