Aumento dell’84% degli sbarchi di migranti in Italia nel 2023: il commento del Commissario straordinario Valenti

Roma, 12 settembre 2023 – Gli sbarchi di migranti sulle coste italiane sono aumentati in modo significativo, registrando un incremento dell’84% rispetto all’anno precedente, con un totale di 115.000 arrivi fino ad oggi. Questo fenomeno complesso e in continua evoluzione sta generando nuove sfide e preoccupazioni, tra cui il crescente numero di bambine che arrivano da sole, affidate a persone spesso sconosciute, e l’aumento dei minori non accompagnati.

Il Commissario straordinario per l’emergenza migranti, il Prefetto Valerio Valenti, ha fornito un quadro completo di questa situazione durante un dibattito organizzato a Palermo da diverse organizzazioni, tra cui il Centro Astalli, Raizes, Ex alunni Gonzaga e Alloro Fest. Valenti ha iniziato la sua presentazione con l’aggiornamento dei dati sugli sbarchi, sottolineando che “questo anno ha segnato un aumento dell’84% rispetto allo scorso anno”. Questo aumento ha portato il governo italiano a dichiarare lo stato di emergenza per gestire il flusso di migranti, specialmente concentrati sull’isola di Lampedusa.

Valenti ha evidenziato che, nonostante le sfide, la gestione di questa emergenza è stata efficace, grazie all’impegno di varie agenzie e all’ingresso della Croce Rossa Italiana nel processo. Tuttavia, ha sollevato una critica importante riguardo al Regolamento di Dublino, sottolineando che i migranti desiderano lasciare al più presto l’isola di Lampedusa per raggiungere le loro famiglie in altri paesi europei. Le regole di Dublino obbligano l’Italia, come paese di primo ingresso, a gestire tutte le procedure legate alle richieste d’asilo, rendendo l’Italia una sorta di “prigione” per i migranti mentre attendono l’approvazione delle loro richieste.

Valenti ha riconosciuto che ci sono delle problematiche legate all’accoglienza e alle procedure burocratiche troppo lunghe, ma ha enfatizzato che la vera sfida consiste nella costruzione di una società multiculturale basata su valori condivisi. Ha sottolineato l’importanza di impegnarsi in modo significativo su questi valori per creare una comunità autentica e inclusiva.