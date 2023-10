La mossa di Saied: Conte accusa Meloni di “fallimento totale” sull’accordo migranti con la Tunisia

in

Roma, 13 ottobre 2023 – Il presidente del Movimento 5 Stelle (M5S), Giuseppe Conte, ha apertamente criticato la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, definendo il recente accordo con la Tunisia come un “fallimento totale” e accusando l’Europa di essere stata coinvolta in questa situazione poco dignitosa.

Parlando con i giornalisti alla Camera, Conte ha affermato che il presidente tunisino Kais Saied ha sferrato uno “schiaffo” non solo all’Europa, ma specificamente all’Italia e alla stessa Meloni. Conte ha sottolineato che questo sviluppo è il risultato di un accordo che, secondo lui, era stato architettato dalla presidente di Fratelli d’Italia con l’intento di raggiungere un accordo che, in passato, aveva già definito come un “simbolo di goffaggine diplomatica”.

Il leader del M5S ha respinto l’idea che la sua critica sia mossa da un rancore personale nei confronti di Meloni, ma piuttosto ha sostenuto che si basa su considerazioni di competenza. Ha argomentato che l’accordo con la Tunisia era destinato al fallimento e mancava di dignità, specialmente considerando le sensibilità della popolazione tunisina.

Conte ha dichiarato: “Non è che ho la palla di vetro, non è che avevo prefigurato tutto questo perché ce l’ho contro Meloni, ma basta avere competenze per comprendere che questo accordo era fallimentare e scarsamente dignitoso per quanto riguarda quelle che sono le sensibilità della popolazione tunisina.”

Il leader del M5S ha enfatizzato che l’epilogo di questo accordo rappresenta uno schiaffo diretto a Meloni, ma con implicazioni anche più ampie per l’Italia e l’Europa. Ha concluso affermando che è “grave” che Meloni abbia coinvolto Ursula von der Leyen e l’intera Unione Europea in questa che lui definisce “fallimento totale”.

L’accordo in questione è stato oggetto di dibattito politico, e le dichiarazioni di Conte riflettono una profonda disparità di opinioni sulle scelte diplomatiche e sugli interessi nazionali.