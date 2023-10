Ventimiglia, allontanati 1.305 migranti in 2 mesi dal cimitero di Roverino

in

Roma, 13 ottobre 2023 – Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro della Lega, ha annunciato i risultati positivi del servizio di vigilanza implementato al cimitero di Roverino. Nel corso degli ultimi due mesi, le guardie giurate hanno effettuato ben 1.305 allontanamenti di stranieri che stavano creando disturbo nel luogo sacro.

Il servizio di sicurezza, affidato alla Sec.Pro e inaugurato il 31 luglio scorso, ha dimostrato di essere estremamente efficace nel preservare la tranquillità del cimitero e nel garantire un ambiente rispettoso per coloro che vi si recano per commemorare i propri cari defunti.

Durante il primo mese di attività, sono stati registrati 745 interventi, un chiaro segno dell’urgenza di adottare misure adeguate. Nel mese successivo, dal 31 agosto al 30 settembre, il numero degli interventi è sceso a 560, indicando un progressivo miglioramento della situazione grazie all’azione tempestiva delle guardie giurate.

Il sindaco Di Muro ha spiegato che la decisione di avviare il servizio di vigilanza è stata presa a seguito di comportamenti inappropriati da parte di alcuni migranti, che utilizzavano il cimitero come luogo di sosta, facendo uso improprio delle fontane e dei servizi igienici. Alcuni erano stati visti bivaccare tra le tombe, causando disagio ai visitatori anziani.

Il sindaco ha sottolineato che questa misura è stata adottata per preservare il decoro del cimitero e garantire che chiunque lo visiti possa farlo in un ambiente sereno e rispettoso. Di Muro ha dichiarato con fermezza che il successo del servizio è un segnale chiaro dell’efficacia delle azioni intraprese per mantenere l’ordine e la sicurezza.

Il sindaco ha concluso affermando che il servizio di vigilanza sarà proseguito e rafforzato per garantire che il cimitero di Roverino rimanga un luogo sacro e pacifico, rispettoso delle emozioni e dei ricordi di chiunque vi si rechi per onorare i propri cari.