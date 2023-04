La nave Geo Barents arrivata in porto a Brindisi, a bordo 339 migranti

in

Roma, 7 aprile 2023 – La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere è giunta nel porto di Brindisi con 339 migranti a bordo, soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. I migranti, provenienti da diverse parti del mondo tra cui Siria, Pakistan, Bangladesh, Egitto, Somalia e Sri Lanka, sono stati accolti dal dispositivo di accoglienza pronto per il loro arrivo.

La prima fase per i migranti sarà un controllo sanitario a bordo della nave prima di scendere, seguita da procedure di identificazione e controlli medici approfonditi a terra. Secondo fonti sanitarie, almeno tre persone presenterebbero alcune fratture sospette e altri migranti avrebbero segni di ustioni.

Tra i 339 migranti a bordo, vi sono 24 minori non accompagnati. La loro situazione richiederà particolare attenzione da parte delle autorità e degli operatori sanitari, al fine di garantire loro assistenza e supporto adeguati.

La questione dell’immigrazione continua ad essere uno dei temi più discussi a livello internazionale, con la necessità di affrontare il fenomeno in modo umano e rispettoso dei diritti umani di ogni individuo. Medici senza Frontiere, in particolare, continua ad operare in prima linea nel soccorso dei migranti e nella tutela della loro salute e della loro dignità.