La politica migratoria come soluzione alla carenza di lavoratori: Leopoldo Destro di Confindustria Veneto Est esprime la sua opinione

Roma, 24 maggio 2023 – Durante un discorso tenuto a Venezia, Leopoldo Destro, il presidente di Confindustria Veneto Est, ha sottolineato l’importanza di una politica migratoria ben strutturata e priva di slogan superficiali per affrontare la carenza di lavoratori che sta colpendo sia il settore manifatturiero che quello terziario. Secondo Destro, la bassa natalità in Italia, con una media di soli 1,2 figli per donna, rispetto alla media di 1,5 in Germania e 1,7 in Francia, sta portando il Paese verso una “decrescita non felice”. In questo contesto, il tema migratorio diventa cruciale per garantire una forza lavoro adeguata.

Il ruolo della politica migratoria

Destro ha sostenuto che la politica migratoria dovrebbe essere basata su accordi mirati e una gestione oculata dell’immigrazione. È necessario adottare un approccio che vada oltre gli slogan facili e si concentri sulla selezione di lavoratori qualificati e sulle esigenze specifiche del mercato del lavoro italiano. Una politica migratoria ben strutturata potrebbe contribuire ad affrontare la carenza di lavoratori, portando benefici sia al settore manifatturiero che a quello terziario.

La sfida demografica

La bassa natalità in Italia rappresenta una sfida demografica che richiede una soluzione immediata. La media di 1,2 figli per donna pone il Paese in una situazione di decrescita demografica, con conseguenze negative sull’economia e sul sistema previdenziale. Per contrastare questa tendenza, Destro ritiene che l’immigrazione possa essere una soluzione valida, apportando nuova energia e competenze alla forza lavoro italiana.

Lavorare sugli “Neet” e sulle donne

Oltre alla politica migratoria, Destro ha evidenziato l’importanza di concentrarsi sulla riqualificazione e l’inclusione dei giovani “Neet” (Not in Education, Employment, or Training) e sul coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro. L’obiettivo è di creare politiche di welfare che consentano alle donne di conciliare il ruolo di lavoratrici con quello di mamme. Destro sostiene che investire in queste due aree potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dall’immigrazione e a valorizzare le risorse interne del Paese.