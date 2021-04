La proposta delle Regioni per far ripartire l’Italia a maggio

Roma, 13 aprile 2021 – Il governo guidato da Mario Draghi spinge in direzione delle riaperture in Italia di ristoranti e altre attività. Così come le Regioni, che hanno già preparato una bozza che verrà presentata questo giovedì durante la Conferenza Stato-Regioni. Un’ultima parola, poi, dovrà metterla il Comitato tecnico scientifico che definirà la “sostenibilità” del piano. Sicuramente, la protesta dei ristoratori a Roma, “Io Apro”, ha in qualche modo fatto muovere le acque, esprimendo il disagio di tanti imprenditori.

Riaperture ristoranti Italia, cosa sta studiando il governo

Il Premier Draghi lo ha ribadito anche in conferenza stampa: le riaperture dei ristoranti e di altre attività in Italia devono ripartire, ma in sicurezza. E in condizioni economiche vantaggiose. Proprio per questo ha domandato al Comitato tecnico scientifico di lavorare a un piano che possa presentare delle regole un po’ meno rigide di quelle attuate fino adesso. Secondo l’AdnKronos, infatti, il governo vorrebbe una regolamentazione in grado di tenere conto della sostenibilità di alcuni settori messi in ginocchio dalla pandemia. L’obiettivo, quindi, deve essere quello di evitare delle riaperture anti-economiche.

Le riaperture in Italia di ristoranti e bar, e delle altre imprese, devono essere “reali e non solo di facciata”, ha sottolineato poi il governo. Sempre però mentendo alta l’attenzione nei confronti della salute pubblica. Il Cts, quindi, potrebbe indirizzarsi verso una serie di aperture step by step, allentando le misure in base ai dati e alla curva epidemiologica.

Il programma delle riaperture

Intanto, le Regioni stanno preparando la bozza da presentare con le linee guida per le riaperture in Italia dei ristoranti e non solo. Tra le proposte c’è quella di aprire i ristoranti sia a pranzo che a cena, sfruttando gli spazi all’aperto e posticipando il coprifuoco a mezzanotte. Ma al suo interno sono presenti anche indicazioni per le altre attività, sempre in rispetto delle misure anti contagio. Intanto, infatti, si stanno studiando anche le regole per far ripartire le palestre, i cinema, i teatri e i musei. Il documento sarà sottoposto al Governo questo giovedì, in occasione della Conferenza Stato-Regioni.

“Credo sia lecito aspettarsi delle riapertura per maggio, ma verificheremo i dati giorno per giorno. Tutti i dati indicano che all’aperto c’è una minore possibilità di contagio e quindi credo che la stagione che sta arrivando potrà aiutarci a recuperare alcune attività. Abbiamo bisogno di essere prudenti, ma la volontà del governo è di verificare settimana per settimana i dati del contagio e di costruire una modalità che ci consenta di far ripartire una serie di attività senza correre rischi”, ha dichiarato a Porta a Porta il ministro della Salute Roberto Speranza.

