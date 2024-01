L’autocritica. Meloni: “Non ritengo soddisfacenti i dati sull’immigrazione e me ne assumo le responsabilità”

in

Roma, 4 gennaio 2024 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha recentemente espresso la sua insoddisfazione riguardo ai risultati ottenuti sull’immigrazione nel corso dell’anno passato. Nella conferenza stampa di fine anno, ha dichiarato apertamente di non considerare soddisfacenti i risultati raggiunti, nonostante il considerevole impegno profuso su questa delicata questione.

“Non ritengo soddisfacenti” i risultati sull’immigrazione, ha affermato Meloni, sottolineando il grande sforzo dedicato a questa materia e sottintendendo che senza tale impegno la situazione avrebbe potuto peggiorare notevolmente. Questa ammissione franca riflette un raro momento di autocritica da parte di un leader politico.

Pur riconoscendo il lavoro svolto, Meloni ha evidenziato la sua insoddisfazione attuale, affermando che sebbene oggi non si senta soddisfatta, continuerà a impegnarsi per migliorare la situazione nel corso della legislatura. È un impegno dichiarato, indicando l’immigrazione come una delle sue priorità politiche.

“Sono leggermente più soddisfatta dei dati dell’ultima parte dell’anno che mostrano un calo rispetto alla parte iniziale”, ha aggiunto, sottolineando un miglioramento verso la fine del periodo considerato. Tuttavia, ha riconosciuto che le aspettative erano più alte e si è dichiarata pronta ad assumersi le responsabilità per il gap tra attese e risultati.

L’aperta ammissione di Meloni sulla non soddisfazione riguardo ai risultati sull’immigrazione rappresenta una rara sincerità da parte di un leader politico. Tale dichiarazione è stata accolta con interesse e ha suscitato reazioni diverse tra la popolazione e gli osservatori politici.

Mentre alcuni apprezzano la franchezza e la volontà di assumersi responsabilità, altri nutrono aspettative più elevate rispetto alle promesse fatte. L’immigrazione rimane una questione cruciale in Italia, e la discrepanza tra le aspettative e i risultati raggiunti aggiunge pressione al governo per affrontare più efficacemente questa problematica.