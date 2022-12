Lavoro: progetti d’integrazione migranti estesi in Alto Adige

Roma, 30 dicembre 2022 – La Giunta provinciale dell’Alto Adige ha approvato i criteri modificati per la promozione del processo di integrazione, che entreranno in vigore a partire dal 2023. Secondo l’assessore alla cultura tedesca, Philipp Achammer, questa decisione permetterà alle associazioni e alle organizzazioni senza scopo di lucro di presentare domanda di contributo per progetti e misure volte all’integrazione e all’inclusione dei nuovi cittadini in Alto Adige.

Le iniziative finanziabili saranno quelle che favoriscono l’integrazione e l’inclusione dei nuovi cittadini attraverso progetti, attività, manifestazioni e programmi che promuovono la cooperazione e il lavoro in rete tra enti pubblici e privati, nonché misure volte a sensibilizzare l’opinione pubblica. L’obiettivo è quello di sostenere la richiesta di finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le cooperative, da parte di un ente pubblico.

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate a partire dal 31 gennaio di ogni anno. L’assessore Achammer ha espresso soddisfazione per questa decisione, affermando che essa contribuirà all’integrazione sociale dei cittadini stranieri sia a livello locale che provinciale. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di continuare a coinvolgere i Comuni nell’ambito dell’integrazione, puntando su quanto è già stato realizzato finora.