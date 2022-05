Lecco, on line l’analisi del fenomeno migratorio in provincia

in

Roma, 24 maggio 2022 – E’ online sul sito della prefettura di Lecco il primo report statistico sul fenomeno migratorio nella provincia. Dati e numeri che offrono una chiave di lettura sulle complesse questioni economico-sociali che riguardano la popolazione immigrata.

Se, da un lato, si registra una tendenziale soddisfazione per i livelli di occupazione lavorativa dei cittadini stranieri, per l’assenza di fenomeni strutturali di caporalato e per il lavoro svolto dalla prefettura nel disbrigo delle procedure di emersione, permangono problematiche relative all’integrazione.

Viene, inoltre, rilevata la mancanza di un sistema idoneo a canalizzare l’offerta lavorativa in percorsi di formazione professionale per modellare le competenze sul fabbisogno del tessuto imprenditoriale locale.

Altra problematica riguarda la difficoltà, per molti stranieri, di stipulare contratti di affitto ad uso abitativo. Grande attenzione, infine, al dato sulla significativa presenza di minori stranieri, che impone una visione prospettica della realtà territoriale nel prossimo futuro.

Per queste ragioni, nell’ambito del progetto Fami “Accogliere, Orientare, Includere”, promosso dalla prefettura, sono stati istituiti quattro tavoli operativi sulle seguenti tematiche:

Fragilità e gravi marginalità;

Seconde generazioni e dialogo interreligioso;

Formazione, lavoro e casa;

Integrazione femminile e pari opportunità.

Ai gruppi di lavoro coordinati dalla Prefettura il compito di creare e consolidare procedure o buone prassi in chiave di governance del fenomeno migratorio in ambito provinciale. Previso anche un percorso formativo, per operatori pubblici e privati dell’immigrazione, con quattro moduli su normativa e procedure da una parte e aspetti di comunicazione e relazione dall’altro.