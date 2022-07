L’ex sindaco di Lampedusa: ”Morti e sbarchi servono solo per campagne elettorali”

Roma, 14 luglio 2022 – “Da quando c’è questa guerra in Ucraina, ma già da prima, il problema dell’immigrazione e degli sbarchi su Lampedusa viene visto solo quando si arriva ad un numero massimo di duemila, duemilacinquecento persone. In Italia questo fenomeno continua a non essere affrontato”.

Lo ha affermato in una intervista all’AdnKronos l’ex sindaco di Lampedusa, Totò Martello.

Secondo Martello, attuale consigliere comunale, “la politica, in tema di immigrazione, si occupa dell’accoglienza o, quando i numeri sono più alti, per parlare solo di emergenza. L’emergenza, però – osserva Martello- non può durare per trent’anni. Significa, piuttosto, che sul tema in questione non si è fatto nulla. C’è uno Stato che ‘aspetta’ l’emergenza, siano una nazione ridicola”.