L’OIM Facilita il ritorno volontario di 162 Migranti burkinabé dalla Tunisia al Burkina Faso

Roma, 29 luglio 2024 – L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha recentemente facilitato il ritorno volontario sicuro e dignitoso di 162 migranti burkinabé dalla Tunisia al Burkina Faso. Questo importante risultato è stato comunicato dall’OIM attraverso una nota ufficiale, in cui sono state riportate le testimonianze di alcuni dei migranti.

Tra questi, i fratelli Sayouba e Ouséni hanno condiviso la loro esperienza. Dopo aver affrontato le pericolose rotte desertiche per arrivare in Tunisia, ora possono finalmente tornare a casa. “Siamo così felici di riunirci ai nostri genitori e ai nostri 6 fratelli e sorelle a casa. L’OIM ci sta dando l’opportunità di sentirci di nuovo utili e di contribuire alla nostra azienda zootecnica di famiglia”, hanno dichiarato.

All’arrivo in Burkina Faso, tutti i migranti riceveranno assistenza al reinserimento, un supporto fondamentale per ricostruire le proprie vite e riprendere le attività lavorative interrotte dal difficile percorso migratorio. Questo progetto di ritorno volontario è parte di un più ampio sforzo dell’OIM per assistere i migranti in situazioni di vulnerabilità.

Dal gennaio 2024, oltre 4.100 migranti sono tornati volontariamente a casa dalla Tunisia, destinati verso 28 diverse destinazioni. Questo risultato è stato reso possibile grazie ai generosi contributi di vari donatori, che hanno sostenuto le operazioni di ritorno e reinserimento dei migranti.

L’OIM continua a lavorare per garantire che i migranti possano tornare alle loro case in modo sicuro e dignitoso, offrendo loro le risorse necessarie per reintegrarsi nelle comunità di origine.