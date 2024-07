Sbarchi. La Spezia, in arrivo la Nave Sea Watch 5: pronta la Croce Rossa con 50 operatori

in

Roma, 29 luglio 2024 – La Spezia si prepara ad accogliere la nave Sea Watch 5, che oggi arriverà nel porto con 156 persone a bordo, tra cui 37 donne e 43 bambini, alcuni dei quali minori non accompagnati. Il salvataggio è avvenuto il 25 luglio, quando la nave ha soccorso due imbarcazioni di legno in difficoltà nel Mediterraneo.

In vista dell’arrivo, è pronta a mobilitarsi la macchina organizzativa della Croce Rossa della Spezia, supportata dai volontari delle sezioni di Levanto e Riccò del Golfo. In totale, saranno coinvolti 50 operatori per gestire le attività logistiche e di assistenza sanitaria.

Il porto vedrà l’allestimento di un sito di sbarco con 9 strutture mobili e cinque ambulanze, pronte per eventuali trasporti verso le strutture sanitarie locali. I volontari della Croce Rossa avranno il compito di accogliere i migranti, fornendo assistenza sanitaria e supportando il personale della Asl, della Questura e della sanità marittima durante tutte le operazioni di sbarco.

Uno dei servizi cruciali offerti dalla Croce Rossa sarà il “restoring family links”, che permetterà alle persone sbarcate di mettersi in contatto con i propri familiari, spesso lontani e senza notizie da mesi. Questo servizio si avvale della rete internazionale della Croce Rossa, che facilita la comunicazione tra famiglie separate dalle migrazioni.

La Croce Rossa della Spezia, con la sua rete di volontari, dimostra ancora una volta l’importanza del coordinamento e dell’umanità nelle operazioni di salvataggio e accoglienza, offrendo un primo sostegno fondamentale a chi arriva dopo viaggi pericolosi e disumani.

La città di La Spezia si prepara quindi a fare la sua parte, accogliendo i 156 migranti con dignità e solidarietà, in un momento cruciale di umanità e assistenza.