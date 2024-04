L’Università di Napoli si apre agli studenti migranti con borse di studio dedicate

Roma, 18 aprile 2024 – L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha annunciato un’iniziativa significativa per promuovere l’integrazione e l’accesso all’istruzione superiore per gli studenti migranti. La notizia è stata accolta con entusiasmo da parte della comunità accademica e dei gruppi di difesa dei diritti dei migranti.

Migranti, borse di studio per i rifugiati

Circa trenta studenti migranti provenienti da diverse parti del mondo sono stati ammessi all’Università di Napoli per l’anno accademico 2024-2025. Questi studenti avranno l’opportunità di frequentare corsi di laurea in vari settori, contribuendo così alla diversità culturale e all’arricchimento dell’ambiente accademico. Per riuscire a facilitare l’accesso degli studenti stranieri all’istruzione superiore, l’Università di Napoli ha collaborato con organizzazioni locali e internazionali. Sono stati quindi istituiti programmi di orientamento specifici per aiutare gli studenti a integrarsi nella vita universitaria e ad affrontare le sfide legate alla lingua e alla cultura.

Gli studenti migranti riceveranno supporto finanziario per coprire le tasse universitarie e avranno accesso a servizi di tutoraggio e consulenza. L’obiettivo è quello di garantire che possano concentrarsi sui loro studi senza preoccupazioni finanziarie o altre difficoltà.

La notizia dell’accoglienza degli studenti migranti all’Università di Napoli ha suscitato reazioni positive da parte della comunità accademica e della società civile. Molti docenti e studenti, infatti, hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di creare un ambiente inclusivo e aperto a tutti.

