L’Università di Oxford: “Vaccino AstraZeneca riduce del 67% la trasmissione del virus”

Roma, 3 febbraio 2021 – “Il vaccino contro il covid di AstraZeneca e Oxford riduce del 67% la trasmissione dopo la prima dose”. Lo ha affermato il direttore del gruppo di ricerca di Oxford, Andrew Pollard.

Questo significa che non è impossibile, ma è improbabile, che una persona vaccinata, qualora entrasse in contatto con il coronavirus, si comportasse come un portatore sano e lo trasmettesse agli altri pur senza ammalarsi.

Pollard ha fornito i suoi dati durante un’intervista alla Bbc dicendo che la percentuale è stata calcolata in assenza delle varianti sudafricana e brasiliana, quelle più insidiose per quanto riguarda la risposta immunitaria. Ma anche così, secondo il ricercatore di Oxford, i vaccini avranno “un impatto enorme” sulla diffusione del coronavirus nel pianeta. E rallentando i contagi accelereranno il ritorno alla vita normale.