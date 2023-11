Marina di Carrara, la Life Support e i 21 migranti soccorsi sono sbarcati al porto

Roma, 24 novembre 2023 – Nel pomeriggio di ieri, al porto di Marina di Carrara, si è verificato l’ottavo sbarco dell’anno di migranti provenienti dal Mediterraneo. I profughi sbarcati erano stati salvati dalla Life Support di Emergency in acque internazionali, a largo della Libia, in condizioni critiche.

Migranti, arrivata a Marina di Carrara la Life Support

Questo è il terzo attracco al porto apuano per la Life Support di Emergency, che aveva precedentemente effettuato sbarchi il 19 aprile e il 5 giugno. Inizialmente programmato per le 15, lo sbarco è stato ritardato di alcune ore a causa delle avverse condizioni del mare. I 21 migranti, tutti uomini e uno di loro un minore non accompagnato, sono stati soccorsi a bordo di un piccolo gommone nero in acque internazionali, nella zona SAR libica. La loro partenza era avvenuta dalla città di Zawiya, in Libia, e tra di loro ci sono persone provenienti da Congo, Siria e Gambia.

“I 21 migranti rimarranno tutti in Toscana, e il minore non accompagnato resterà a Massa. A bordo risultano un paio di casi di scabbia”, ha spiegato il prefetto Guido Aprea. L’approdo della nave al porto è avvenuto intorno alle 17:30, e i controlli sono iniziati poco dopo le 18. Le procedure di sbarco, gestite dalla Prefettura, sono state avviate immediatamente. A terra, come negli sbarchi precedenti, è entrata in azione la macchina dell’accoglienza, con la presenza di forze dell’ordine, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, personale sanitario e volontari.

