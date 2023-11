Migranti, incontro tra Ue e Turchia per discutere di migrazioni e sicurezza

Roma, 24 novembre 2023 – Il secondo dialogo ad alto livello tra la Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, e il Ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, è stato incentrato su questioni cruciali quali migranti e sicurezza. In questa occasione, la Commissione europea ha sottolineato il ruolo significativo della Turchia come Paese candidato all’Unione Europea e come partner essenziale in materia migratoria e di sicurezza.

Migranti, incontro tra Ue e Turchia

L’incontro ha offerto l’opportunità di condividere e confrontare le politiche e le azioni adottate da entrambe le parti per prevenire la partenza dei migranti irregolari. Un particolare focus è stato posto sull’esplorazione di approcci comuni per garantire la sicurezza delle frontiere e contrastare efficacemente il traffico di migranti. La discussione, poi, ha anche abbracciato il tema della cooperazione tra le agenzie per la migrazione e le forze dell’ordine. E si è ribadito l’obiettivo di potenziare gli sforzi comuni.

La Commissione europea, inoltre, ha riferito che sia l’Ue che la Turchia hanno manifestato l’intenzione di raggiungere una conclusione positiva riguardo ai parametri di riferimento nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti. Parallelamente, le due parti esploreranno modalità per semplificare i viaggi dei cittadini turchi, accelerando il rilascio dei visti.

