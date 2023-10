Maxi sbarco a Lampedusa: 347 migranti pagano fino a 8.000 euro per la traversata

in

Roma, 26 ottobre 2023 – Lampedusa ha nuovamente affrontato un’importante emergenza migratoria con l’arrivo di un peschereccio di 25 metri con 347 migranti a bordo, tra cui due donne. La notte scorsa, la piccola isola italiana si è unita al difficile compito di gestire il flusso di migranti provenienti dal Nord Africa, dimostrando la sua solidarietà e la capacità di rispondere a situazioni di crisi.

Il peschereccio, che ha fatto il suo approdo in Italia dopo essere partito da Zouara, in Libia, è stato soccorso da due motovedette della Capitaneria di Porto e da una nave della Guardia di Finanza. A bordo di questa imbarcazione si trovavano migranti provenienti da diverse parti del mondo, inclusi bengalesi, egiziani, pakistani e siriani.

Ciò che rende ancora più sconvolgente questa storia è che tutti i migranti a bordo hanno dichiarato di aver pagato somme significative, comprese tra 4.000 e 8.000 euro, per intraprendere la pericolosa traversata. Questo tragico episodio mette in evidenza il livello di disperazione che spinge le persone a cercare rifugio in Europa e il ruolo di trafficanti senza scrupoli che lucrano sulla vulnerabilità umana.

Dopo il maxi sbarco, il numero di migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa è salito a 356. Inizialmente, la struttura di contrada Imbriacola aveva ospitato appena nove persone, ma ieri sera sono state trasferite altre 210 persone con un traghetto di linea per Porto Empedocle. Al momento, le autorità stanno conducendo le procedure di identificazione dei nuovi arrivati, mentre la Prefettura di Agrigento sta valutando eventuali ulteriori spostamenti.