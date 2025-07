Meloni e Stocker: collaborazione rafforzata sulla questione migranti tra Italia e Austria

Roma, 16 luglio 2025 – In un incontro bilaterale tenutosi a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere austriaco Christian Stocker per discutere di migrazione, competitività industriale e cooperazione transfrontaliera. Al centro del colloquio, una “grande sintonia” tra Italia e Austria, con l’impegno a proseguire nel solco di una collaborazione stretta e pragmatica.

“La lotta all’immigrazione irregolare è una sfida comune, che ci riguarda da vicino, sia per la rotta mediterranea che per quella balcanica“, ha dichiarato Meloni nel corso della conferenza stampa. Entrambi i leader concordano sulla necessità di adottare “soluzioni innovative” per affrontare un fenomeno che, ha sottolineato Meloni, “è diventato sempre più complesso” e che “difficilmente può essere gestito con gli strumenti tradizionali“.

Austria e Italia continueranno dunque a lavorare in stretto coordinamento, anche attraverso il tavolo degli Stati light minded, gruppo di Paesi europei che promuove un approccio più incisivo e coordinato in materia migratoria. “Ringrazio il cancelliere Stocker per l’impegno dell’Austria in questo processo”, ha aggiunto Meloni, ribadendo la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale.

Tra i temi affrontati anche quello della competitività dell’industria europea, altro fronte su cui Roma e Vienna intendono collaborare attivamente. A margine dell’incontro, il cancelliere austriaco ha inoltre evocato la possibilità di una “soluzione pragmatica” sul Brennero, uno dei nodi più critici per la libera circolazione tra i due Paesi.