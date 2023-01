Meloni: “Nuove norme sulle Ong sono per il rispetto del diritto e della sicurezza dei migranti”

Roma, 2 gennaio 2023 – Il governo italiano ha recentemente adottato delle norme per regolamentare l’attività delle navi delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nel Mediterraneo per soccorrere i migranti in difficoltà. Secondo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, queste norme “hanno come obiettivo quello di rispettare il diritto internazionale, che prevede di salvare le persone solo in caso di incontro fortuito durante le attività di navigazione”.

Meloni sostiene inoltre che “le norme del governo mirano a circoscrivere il salvataggio dei migranti a quello previsto dal diritto internazionale, imponendo regole semplici come quella di portare le persone soccorse in un luogo sicuro senza tenerle a bordo della nave durante ulteriori operazioni di soccorso”.

Le norme del governo prevedono inoltre uno screening dei migranti soccorsi, informazioni chiare sui meccanismi di salvataggio e regole per garantire la sicurezza dell’imbarcazione durante le operazioni di soccorso. In caso di mancato rispetto di queste norme, le navi delle ONG non saranno autorizzate a entrare in acque internazionali e, in caso di violazione, saranno sottoposte a fermo amministrativo per due mesi, seguito dal sequestro e dalla confisca in caso di reiterazione dell’infrazione.

In generale, le nuove norme del governo – secondo Meloni – “mirano a garantire il rispetto del diritto internazionale e a proteggere i migranti, evitando al contempo che le attività delle ONG vengano utilizzate per trasferire le persone da un Paese all’altro e permettendo agli scafisti senza scrupoli di guadagnare miliardi di euro”.