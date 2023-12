Meloni su sospensione accordo Italia-Albania: “Non dovrebbe comprometterlo, e non abbiamo un piano B”

in

Roma, 15 dicembre 2023 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la sospensione degli accordi tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti da parte della Corte costituzionale albanese. E secondo la Premier, tale decisione non dovrebbe condizionare il patto tra i due paesi. Durante un punto stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo, poi, Meloni ha dichiarato: “Non credo che la decisione della Corte costituzionale dell’Albania condizioni il patto con l’Italia, ma non interferiremo nelle decisioni di un organo di un Paese sovrano“.

La leader del governo italiano ha quindi respinto l’idea di un “Piano B”, sottolineando la convinzione che la sospensione dell’accordo non dovrebbe minare la collaborazione bilaterale. Meloni, inoltre, ha evidenziato la volontà del governo italiano di rispettare le istituzioni sovrane di altri Paesi, pur restando fiduciosa che le decisioni della Corte non metteranno a rischio gli accordi stabiliti.

Gli accordi in questione prevedono la realizzazione di due centri per la gestione dei migranti in Albania, con una capacità annuale di accoglienza fino a 36.000 persone. E con il blocco da parte della Corte costituzionale albanese, i tempi potrebbero notevolmente allungarsi. Nonostante questo, però, Meloni ha comunque espresso fiducia nella continuazione delle trattative e nell’attuazione degli accordi secondo i piani previsti.

E’ ovvio che la decisione della Corte costituzionale albanese ha sollevato interrogativi e preoccupazioni sull’evoluzione della collaborazione tra i due paesi in materia di gestione dei flussi migratori, mentre l’opposizione italiana ha reagito con commenti critici, definendo la situazione un “sonoro schiaffo” e una “pessima figura”. Resta ora da vedere come si evolveranno gli sviluppi futuri e se le parti coinvolte riusciranno a superare gli ostacoli emersi dalla sospensione dell’accordo.

