Migrante trova portafoglio e lo restituisce, il proprietario lo ricompensa con tutto il denaro

Roma, 28 gennaio 2021 – Ha trovato un portafoglio pieno di banconote per strada e non ci ha pensato su due volte: anziché tenerselo si è subito diretto in Questura a informare le autorità del ritrovamento.

Come racconta Alessandro Vinci sul Corriere.it, il protagonista della vicenda è Victor, un immigrato nigeriano di 20 anni che lavora part time come addetto alle consegne per un ristorante di Matera.

Un gesto che gli è valso una ricompensa. Non è stato infatti difficile, grazie ai documenti rinvenuti, rintracciare il legittimo proprietario, un ingegnere romano con interessi lavorativi in città. Il quale ha poi deciso di premiare il giovane donandogli tutto il denaro contenuto nel portafoglio: 155 euro.

