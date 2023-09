Migranti, a causa del maltempo slitta a domani l’arrivo della Geo Barents a Bari

Roma, 7 settembre 2023 – Le difficili condizioni di navigazione causate dalle condizioni meteorologiche stanno rendendo sempre più complesso l’arrivo della nave Geo Barents nel porto di Bari. Per questo motivo, infatti, la Ong ha dovuto posticipare l’attracco a domani, imponendo così un giorno di ritardo. A farlo sapere è stata proprio Medici Senza Frontiere, la quale ha comunicato che l’approdo della nave e dei migranti che sono a bordo dovrebbe avvenire domani intorno alle 14:00.

Migranti, la Geo Barents arriverà domani a Bari

A bordo della nave Geo Barents ci sono attualmente 31 migranti, tra cui alcuni minori non accompagnati, che sono stati soccorsi nel Mediterraneo lunedì scorso. Questi individui in cerca di sicurezza sono stati tratti in salvo durante un’operazione di soccorso in mare, mentre tentavano di attraversare il pericoloso tratto di mare che separa l’Africa dall’Europa. Il maltempo ha reso estremamente difficile la navigazione, costringendo l’equipaggio della Geo Barents a prendere la difficile decisione di ritardare l’approdo. Questo anche perchè la sicurezza dei migranti a bordo è una priorità assoluta. E il mare agitato e le condizioni meteorologiche avverse rendono fondamentale procedere con cautela.

Le organizzazioni umanitarie e le autorità portuali di Bari ora stanno lavorando per garantire che, nonostante il ritardo, i migranti possano essere sbarcati in sicurezza e ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno una volta giunti a terra.

