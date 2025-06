Migranti a Gjader, Piantedosi: “32 rimpatriati, 36 rilasciati dalla magistratura”

in

Roma, 4 giugno 2025 – Durante un’intervista a Sky Tg24, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto sulla gestione dei migranti nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjader, in Albania. Attualmente, nel centro, si trovano poco più di 40 persone in attesa del completamento delle procedure di espulsione.

Piantedosi ha precisato che dall’inizio dell’attivazione del Cpr sono state trasferite circa 100 persone, di cui 36 successivamente liberate a seguito di decisioni della magistratura. Ad oggi, 32 persone sono state rimpatriate, corrispondenti al 45% delle persone trattenute, senza l’intervento dei giudici.

Il ministro ha anche sottolineato che i costi di trasferimento dei migranti verso l’Albania sono “analoghi a quelli che avvengono sul territorio nazionale”, spiegando che i rimpatri prevedono quasi sempre il trasferimento dai Cpr italiani ai luoghi d’imbarco, che avvengono “quasi sempre in Sicilia“. Ha inoltre chiarito che le distanze chilometriche non sono maggiori rispetto a quelle di altri centri presenti sul territorio italiano.