Migranti, Meloni: “L’accordo Italia-Albania non è un involucro vuoto, ma un modello innovativo”

Roma, 23 novembre 2023 – Dopo il vertice con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, la premier Giorgia Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti, focalizzandosi sull’accordo tra Italia e Albania in materia migranti. A riguardo, ha affermato che l’intesa rappresenta un modello innovativo e rispettoso delle regole, incluso il quadro normativo europeo.

Migranti, Meloni: “L’accordo Italia-Albania non è un involucro vuoto”

“Se l’accordo con l’Albania sui migranti è un involucro vuoto o un modello? È una cornice che poi va messa a terra con le norme necessarie. Penso sia un accordo innovativo, che rispetta pienamente le regole, anche quelle europee, e che può rappresentare un modo diverso per cooperare con i paesi terzi. Italia e Albania faranno tutto il necessario perché possa essere un accordo pionieristico”, ha infatti dichiarato il presidente del Consiglio Meloni di fronte ai giornalisti.

Meloni, quindi, ha sottolineato che l’Italia e l’Albania lavoreranno instancabilmente per rendere l’accordo pionieristico e ha descritto l’intesa come un modo innovativo per collaborare con i paesi terzi in materia migratoria. La sua prospettiva è che questo tipo di cooperazione rappresenti un approccio diverso e più efficace nella gestione delle sfide legate ai flussi migratori. La posizione di Meloni sottolinea anche l’importanza di rispettare le norme europee nel contesto degli accordi bilaterali sui migranti. La definizione di un accordo dettagliato e il rispetto delle leggi vigenti, quindi, sono fondamentali per garantire che la cooperazione tra Italia e Albania sia trasparente, efficace e rispettosa dei diritti umani.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia