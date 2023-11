Cesena, il 25 aprile verrà riconosciuta la cittadinanza onoraria a 1689 minori stranieri residenti

Roma, 23 novembre 2023 – Il prossimo 25 aprile sarà una giornata speciale per 1689 minori stranieri residenti a Cesena, i quali riceveranno la cittadinanza onoraria dal Comune in un gesto simbolico finalizzato a promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’integrazione.

La maggior parte di questi giovani è nata a Cesena, vive da molti anni nel territorio e frequenta le scuole locali. Nonostante ciò, però, ancora non possiede la cittadinanza italiana. Proprio per questo è nata l’iniziativa del Comune: avviata nell’ottobre del 2022, segue l’esempio di molte altre città italiane. E mira a sensibilizzare il governo sulle sfide che i giovani stranieri affrontano in termini di integrazione. La campagna “Dalla parte giusta della storia”, d’altronde, ha evidenziato che uno studente su 10 nelle scuole italiane non ha la cittadinanza, sottolineando la necessità di riformare il sistema. A riguardo Deepika Salhan, attivista della campagna, ha sottolineato l’impatto significativo delle leggi esistenti, risalenti addirittura al 1992, sulle vite, gli studi e le carriere dei giovani stranieri, causando differenze e discriminazioni che influenzano notevolmente il loro futuro.

“Il fatto che ci sia una legge vecchia di 30 anni, del 1992, che definisce la loro vita, i loro percorsi scolastici e quelli lavorativi va a determinare delle differenze e delle discriminazioni che impattano nettamente su quello che sarà il loro futuro. Ad oggi le persone con in background migratorio in Italia sono oltre 5 milioni. Oltre 1 milione e mezzo sono giovani senza cittadinanza. Sono il futuro dell’Italia a cui non viene però garantita una parità di diritti. Questo è un problema grave”, ha infatti dichiarato Deepika Salhan. “In quel contesto ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori di origine straniera che abbiano concluso almeno un ciclo di studi in Italia. E’ un gesto simbolico che vuole rendere tutti più attenti su questo tema“, ha invece commentato l’assessora Labruzzo.

La cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria avverrà il 25 aprile, con particolare attenzione ai minori di origine straniera che hanno concluso almeno un ciclo di studi in Italia. Infine, per approfondire il tema dell’integrazione, nei prossimi mesi verranno organizzati laboratori nelle scuole della città, gestiti dal Centro Pace.

