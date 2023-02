Migranti, arrivata a Napoli la Sea Eye 4: a bordo anche tre cadaveri

in

Roma, 6 febbraio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, la Sea Eye 4 è arrivata al molo 21 del porto di Napoli. A bordo della nave erano presenti 106 migranti, uomini e donne costretti a viaggiare a fianco di tre persone morte a causa delle condizioni affrontate in mare.

Migranti, la Sea Eye 4 è arrivata nel porto di Napoli

“A bordo si è appreso del decesso di un terzo migrante. All’altezza dello Stretto di Messina è stata lanciata una richiesta di soccorso. Il profugo, trasportato in eliambulanza dalla nave all’ospedale di Messina, è deceduto poco dopo il ricovero”, hanno fatto sapere dalla Sea Eye 4. “Desidero esprimere profondo cordoglio. Così come esprimo piena solidarietà e vicinanza ai migranti arrivati a Napoli, dove trovano accoglienza e assistenza. Voglio ringraziare la nostra Protezione civile e i medici e il personale sanitario dell’Asl e dell’Ospedale del Mare, che stanno mettendo in campo, con slancio e grande impegno, uno sforzo straordinario, garantendo con umanità e professionalità l’assistenza logistica e sanitaria ai migranti”, ha commentato il presidente della Regione Calabria, Vincenzo De Luca.

Secondo quanto riportato dalle unità dell’Usmaf, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, almeno 20 migranti necessitano di cure. Di questi, 18 saranno trasportati all’ospedale del Mare di Ponticelli. Due minori, invece, saranno portati al Santobono. Al porto, inoltre, sono state allestite delle tecnostrutture riscaldate dove i migranti saranno ospitati in attesa di essere distribuiti nella rete di accoglienza dei Cas. A organizzare il tutto sarà il prefetto Claudio Palomba, il quale sta già seguendo dal porto tutte le operazioni.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia