Migranti, bimba di 4 anni sbarca da sola a Lampedusa

Roma, 18 ottobre 2022 – Oggi una bambina tunisina di quattro anni è sbarcata da sola a Lampedusa. I suoi genitori, infatti, così come la sorellina di sette anni, non sono riusciti a partire dall’Africa e lei è stata costretta ad affrontare tutto il viaggio in solitaria. “Il panico e la tensione hanno spinto il barcone di migranti a partire”, ha spiegato su Twitter Majdi Karbai, parlamentare della Tunisia che lavora con Save The Children, l’associazione che ora ha in carico la piccola.

Migranti, arrivata a Lampedusa una bambina di 4 anni da sola

La bambina al momento si trova in una comunità protetta. “Riteniamo fondamentale la sua presa in carico immediata in modo che sia assicurata la sua protezione e la sua sicurezza. E l’immediata attivazione delle misure necessarie per favorire il ricongiungimento con la sua famiglia”, ha dichiarato Giovanni Di Benedetto. La bimba si aggiunge così ai 9.249 minori stranieri non accompagnati arrivati nel nostro Paese fino al 17 ottobre.

Sull’imbarcazione, insieme a lei, viaggiavano altri 35 migranti, di cui 7 erano donne. Tutti sono stati soccorsi la scorsa notte dall’equipaggio di un peschereccio tunisino che li ha trovati al largo di Lampedusa su un gommone sgonfio. Dopo averli issati a bordo, i soccorritori hanno chiamato la Guardia costiera. Una volta raggiunta l’isola, poi, i migranti hanno raccontato di essere partiti dal porto di Sfax, in Tunisia, e di essere originari di Senegal, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea e Camerun.

