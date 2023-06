Migranti, bloccato motopesca tunisino nel trapanese: 3 arresti

Roma, 7 giugno 2023 – La Guardia di Finanza ha intercettato un motopesca tunisino sospettato di essere utilizzato per il trasporto di migranti clandestini nelle acque del Trapanese. Inizialmente sembrava un’imbarcazione da pesca comune, ma le indagini hanno rivelato che si trattava di una “nave madre”. Durante un’operazione condotta dalle fiamme gialle del reparto operativo aeronavale di Palermo, sono stati arrestati i tre membri dell’equipaggio con l’accusa di aver facilitato l’ingresso irregolare in Italia di otto migranti.

L’operazione si è svolta durante i controlli sulle isole di Pantelleria e Lampedusa, quando i radar hanno rilevato una nave sospetta nelle acque territoriali. Immediatamente è stata inviata un’imbarcazione dell’agenzia europea Frontex per indagare sulla situazione. Poco dopo, è stato trovato un piccolo gommone con otto migranti presumibilmente di nazionalità tunisina a bordo. La presenza dell’imbarcazione sospetta nelle vicinanze ha sollevato ulteriori sospetti.

Non appena il motopesca ha avvistato l’unità della Guardia di Finanza, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato e scortato a Pantelleria. Le autorità hanno coordinato le azioni con la procura di Marsala, che ha emesso gli ordini di fermo per i tre membri dell’equipaggio. Il giudice per le indagini preliminari di Marsala ha convalidato le misure di custodia in carcere.

