Migranti, cardinale Zuppi: “Dialogo costruttivo tra Chiesa e Governo”

Roma, 1 febbraio 2024 – In un’approfondita intervista con La Civiltà Cattolica, il cardinale Matteo Zuppi, massimo rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), offre uno sguardo approfondito sulla relazione tra la Chiesa italiana e il governo guidato da Giorgia Meloni. E tra i vari argomenti, è stato trattato anche il tema migranti.

Migranti, Zuppi: “Ottimo dialogo con il governo”

Concentrandosi sull’attuale questione migranti, il cardinale Zuppi ha espresso un’apprezzamento per l’interlocuzione dialettica in corso, evidenziando un clima di collaborazione che ha caratterizzato anche i rapporti con i governi precedenti. “C’è una buona interlocuzione, e su certi tavoli ottima collaborazione. Sul tema dei migranti, c’è certamente un’interlocuzione dialettica, come d’altra parte è successo anche con i governi precedenti. La richiesta è salvare le persone e creare un sistema che funzioni, che sconfigga con la legalità l’illegalità”, ha infatti dichiarato il cardinale Zuppi.

Uno dei punti focali del dibattito, quindi, è stata proprio la gestione della questione migratoria, un tema di grande rilevanza e complessità. Secondo il cardinale, la priorità assoluta è la salvaguardia delle vite umane. In questo contesto, emerge la necessità di sviluppare un sistema efficace, basato sulla legalità, atto a contrastare l’illegalità e a fornire risposte adeguate a una delle sfide più pressanti dell’attualità.

