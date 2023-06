Roma, 15 giugno 2023 – La commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’efficacia della politica migratoria europea, sottolineando che l’ultimo naufragio di migranti nel Mar Mediterraneo è una prova evidente che il sistema attuale non funziona. In contrasto con il governo italiano, poi, Johansson ha difeso il ruolo delle organizzazioni non governative (ONG) nell’operazione di salvataggio, e ha auspicato un rapido cambiamento nella politica migratoria dell’Unione Europea.

Migranti, la commissaria Ue contro le politiche italiane

“Le Ong fanno un ottimo lavoro e stanno salvando vite. Questa è la cosa più importante. Naturalmente, le Ong sono diverse tra loro e agiscono in modo differente. Ma in generale, la mia opinione è che stiano facendo molto per supportare i migranti e salvare vite nel Mediterraneo. Lo apprezzo. Penso che questo naufragio sia un segno del fatto che la nostra politica migratoria non funziona bene adesso. La cambieremo con il nuovo Pact on Migration. Una delle cose più importanti è che abbiamo dimostrato con il grande risultato della scorsa settimana di poter lavorare insieme sulla migrazione. La situazione di stallo lunga sette anni è finita”, ha infatti dichiarato commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson.

“Questa è la prima volta in assoluto che un’ampia maggioranza di Paesi concorda su una quota minima di ricollocamenti, fissata a priori“, ha inoltre aggiunto. Il numero, ancora basso, a detta sua potrebbe aumentare se cresceranno i bisogni. Sicuramente, però, inserire nel testo legislativo una cifra minima è a suo giudizio “una decisione storica”. Tra ricollocamenti e versamenti di denaro per i migranti, quindi, nessun Paese potrà più sottrarsi alla “solidarietà obbligatoria” prevista dal regolamento. E questo varrà anche per stati come la Polonia e l’Ungheria che avevano votato in modo contrario alla posizione poi adottata dal Consiglio.

