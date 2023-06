Migranti Von der Leyen annuncia fondi aggiuntivi, Meloni sollecita una cooperazione ampia

Roma, 29 giugno 2023 – La questione migratoria rimane al centro dell’agenda politica europea. Le recenti dichiarazioni della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e della Premier Giorgia Meloni in occasione del Consiglio europeo, hanno contribuito ad alimentare il dibattito sulla gestione dei migranti e la cooperazione dei flussi migratori. “E’ importante capire che per risolvere questo problema abbiamo bisogno di soldi che non devono essere spesi solo a livello di sicurezza”, ha infatti dichiarato Meloni.

Migranti, Meloni: “Serve più cooperazione”

Durante una conferenza stampa a margine del Consiglio europeo, von der Leyen ha annunciato un’allocazione di dodici miliardi di euro aggiuntivi per affrontare le sfide legate alla migrazione. Fondi che sicuramente rappresentano un punto di partenza per affrontare il problema. Tuttavia, Meloni ha sottolineato l’importanza di considerare la migrazione come una questione complessa che richiede un approccio globale. “La discussione è aperta anche per il bilancio dei prossimi anni. Vedremo cosa diranno gli altri Paesi. Ma quello dei fondi per la migrazione e la cooperazione con i Paesi terzi è un punto strategico”, ha ribadito infatti la Premier italiana.

“Per noi le conclusioni del Consiglio europeo sono un’ottima base di partenza. Su migrazione, Tunisia, flessibilità nell’utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane. Sul tema dei migranti irregolari, quello che oggi c’è scritto nelle conclusioni del Consiglio europeo era probabilmente impensabile otto mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista. E questo anche col contributo di altre nazioni. Siamo passati dall’annosa divisione tra Paesi di primo approdo e Paesi di movimenti secondari a un approccio unico”, ha inoltre dichiarato in conclusione.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia