Migranti, arrivati a Roccella Ionica 55 profughi salvati a largo della Calabria

Roma, 29 giugno 2023 – Il porto di Roccella Ionica continua ad affrontare una sfida costante con gli sbarchi di migranti. Nel corso del 2023, sono stati registrati 23 arrivi nel porto, di cui otto solamente nel mese di giugno. L’ultimo episodio si è verificato poco dopo le 16 di oggi, quando 55 migranti sono stati sbarcati a seguito di un’operazione di soccorso in mare condotta dai valorosi militari della Guardia Costiera di Roccella.

Migranti, arrivati a Roccella Ionica 55 profughi

La barca a vela, lunga circa 20 metri e con il motore a mezzo servizio, trasportava complessivamente 106 migranti. Di questi,d 51 sono stati successivamente trasferiti a Crotone dalla Guardia Costiera pitagorica. Quando è stato effettuato il salvataggio, l’imbarcazione si trovava a oltre 50 miglia dalla costa calabrese. Dopo l’arrivo dei soccorsi, i 55 migranti sono stati trasferiti sulla motovedetta CP 311 della Capitaneria di Porto di Roccella Ionica e, finalmente, condotti in sicurezza all’interno del porto. Questo gruppo di migranti è composto principalmente da persone provenienti dall’Afghanistan, dall’Iran e dalla Siria, con una quindicina di donne e sette bambini tra di loro.

Secondo le informazioni disponibili, si presume che la barca abbia lasciato le coste della Turchia nelle prime ore del giovedì scorso. Dopo lo sbarco a Roccella, i migranti sono stati sottoposti a una valutazione medica iniziale per garantire il loro benessere. Successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura all’interno del porto. Lì i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e una squadra di Medici Senza Frontiere si sono adoperati per fornire loro assistenza umanitaria.

