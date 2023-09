Migranti, Conte contro Meloni: “E’ tutto un bluff comunicativo”

Roma, 20 settembre 2023 – In una dichiarazione rilasciata oggi, l’ex primo ministro Giuseppe Conte ha pesantemente criticato il governo guidato da Giorgia Meloni per la sua gestione della crisi dei migranti a Lampedusa. Conte, infatti, ha espresso preoccupazione per la situazione emergenziale sull’isola, e ha sostenuto che il governo attuale non ha affrontato adeguatamente il problema.

Migranti, Conte: “La comunicazione di Meloni è un bluff”

Conte, durante il suo intervento, ha accusato il governo Meloni di aver fallito nel prepararsi adeguatamente alla crescente pressione migratoria e ha definito “un bluff” gli slogan del governo sulla questione. “Ieri Polonia e Ungheria hanno nuovamente schiaffeggiato i piani di redistribuzione. Quella di Meloni è goffaggine diplomatica. Il presidente del Consiglio ha il dovere della trasparenza e della verità. Smettiamola con le bolle e i bluff comunicativi. Ogni volta che c’è una pressione diventa una passerella. Lo abbiamo visto con la Romagna, Cutro e adesso Lampedusa. Ogni volta un nuovo decreto che non contiene nessuna soluzione. Qui bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare nei Paesi africani ma non come si è fatto in Tunisia”, ha infatti dichiarato.

“Il modello della Meloni realizzato in Tunisia è quello che non va fatto. Andare lì, creare una pressione al leader di turno, con tutti i riflettori, costringerli ad accettare un memorandum che non può contenere clausole troppo impegnative in una realtà esplosiva come quella tunisina significa creare le premesse per fare una passerella. Se porti sul piatto somme modeste sono insignificanti rispetto ai loro problemi. Il risultato è che ti chiudono la porta in faccia”, ha aggiunto inoltre.

L’ex Premier, infine, ha proposto un’alternativa alla politica attuale, suggerendo la creazione di presidi gestiti dall’Unione Europea, in collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti, per processare le domande di asilo in loco. Questa soluzione, ha sostenuto, permetterebbe di proteggere i migranti dai trafficanti e dalla criminalità organizzata.

