Giorgia Meloni affronta l’emergenza migranti all’ONU: “L’Italia non sarà il campo profughi d’Europa”

Roma, 20 settembre 2023 – Alla vigilia del suo storico intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni, la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio italiano, ha dichiarato con fermezza che non permetterà che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa. Il suo discorso, previsto nella maestosa sala oro e blu del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, affronterà uno dei temi che le sta più a cuore: l’emergenza migranti.

L’emergenza migranti è da tempo una sfida significativa per l’Italia e l’Europa nel suo complesso. La crisi migratoria è stata amplificata da eventi recenti come l’alluvione in Libia e il terremoto in Marocco, che hanno spinto un numero crescente di persone a cercare rifugio sulle coste italiane.

Giorgia Meloni, nel suo intervento all’ONU, si concentrerà su diverse questioni legate all’immigrazione, tra cui la necessità di una soluzione comune europea per gestire il flusso migratorio. Meloni ha sottolineato ripetutamente la necessità di una politica migratoria più rigorosa ed equilibrata che tenga conto degli interessi dell’Italia e degli altri paesi europei.