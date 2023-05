Migranti. DL 20/2023 (DL Cutro): ecco come è stato modificato in Parlamento. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato con la legge di conversione

Roma, 8 maggio 2023 – Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio è stato pubblicato il testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, il c.d. “Decreto Cutro”, coordinato con la legge di conversione approvata dal Parlamento.

Ecco l’articolato dopo la conversione:

Capo I

Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

Art. 1

Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

Art. 2

Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

Art. 3

Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote



Art. 4

Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare

Art. 4 bis

Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati



Art. 5

Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie

Art. 5 bis

Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera

Art. 5 ter

Modifiche al sistema di accoglienza

Art. 5 quater

Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza

Art. 6

Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti

Art. 6 bis

Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa



Art. 6 ter

Modifiche alla disciplina sulle modalita’ di accoglienza



Art. 7

Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamita’ naturali

Art. 7 bis

Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera



Art. 7 ter

Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale

Art. 7 quater

Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento

Art. 7 quinquies

Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

Capo II

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Art. 8

Disposizioni penali

Art. 9

Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale



Art. 9 bis

Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale

Art. 9 ter

Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale

Art. 10

Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri

Art. 10 bis

Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

Art. 12

Entrata in vigore



Testo del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 59 del 10 marzo 2023), coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.». (23A02665) (GU n.104 del 5-5-2023)

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali