Bonus occhiali, ora è possibile fare domanda online: come richiederlo

Roma, 6 maggio 2023 – A partire dalle 12 di ieri, venerdì 5 maggio, è possibile richiedere un contributo di 50 euro per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Questo incentivo, noto come “Bonus Vista“, è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021 ed è applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il Bonus Vista è riservato alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 10.000 euro e potrà essere richiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare interessato. Le richieste dovranno essere effettuate tramite il sito www.bonusvista.it e compilando il modulo telematicamente tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per richiedere il Bonus Vista, sarà necessario fornire una serie di informazioni personali, tra cui i dati anagrafici del richiedente e del membro familiare interessato, il codice fiscale, il numero di telefono e l’indirizzo email, nonché la dichiarazione ISEE. Nel caso in cui si richieda il rimborso, sarà necessario fornire anche gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura con data e importo della spesa, la partita IVA del rivenditore e il codice IBAN del richiedente o del potenziale beneficiario.

Sarà possibile scegliere tra due opzioni per l’utilizzo del Bonus Vista: un voucher da spendere entro 30 giorni dalla data di emissione presso uno dei negozi accreditati sul sito o un rimborso utile a coprire le spese sostenute per acquisti di occhiali o lenti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023. Gli esercenti che vogliono aderire all’iniziativa possono iscriversi alla piattaforma tramite il sito web, registrando il proprio punto vendita in base a una procedura smart e veloce, e dovranno fornire informazioni sulla partita IVA, il codice ATECO, la denominazione e il luogo in cui svolgono l’attività, nonché la tipologia di beni e servizi offerti ed erogati.

Tuttavia, è importante notare che non tutti i commercianti accettano il Bonus Vista, pertanto è consigliabile consultare la lista dei negozi accreditati attraverso la mappa geografica disponibile sul sito. La piattaforma online resterà in funzione fino al 31 dicembre 2023, e l’erogazione del Bonus Vista procederà fino a esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal Governo, in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande.