Migranti, dopo nove giorni in mare la Geo Barents e i 659 sopravvissuti sbarcano a Taranto

Roma, 5 agosto 2022 – I 659 migranti salvati dalla Geo Barents sono sbarcati a Taranto. Dopo quasi nove giorni trascorsi in mare, il ministro dell’Interno ha designato il capoluogo pugliese come porto sicuro. Ad annunciare la notizia è stato Medici Senza Frontiere, che nei giorni scorsi aveva segnalato le numerose richieste di sbarco inviate alle autorità italiane e a quelle maltesi. Dopo l’arrivo, i migranti verranno registrati e temporaneamente trasferiti all’hotspot del porto.

Migranti, la Geo Barents finalmente sbarca a Taranto

La Geo Barents aveva recuperato i 659 sopravvissuti nei giorni scorsi durante diverse operazioni condotte nel Mediterraneo centrale. “Questo prolungato periodo di blocco in mare è uno dei più lunghi mai sperimentati dal nostro team. Questo non deve accadere di nuovo“, ha sottolineato Medici Senza Frontiere. Sulla nave, tra l’altro, sono presenti più di 150 minori. Qualche giorno fa la nave aveva lanciato un appello: “Dopo 7 giorni bloccati in mare, la situazione a bordo della Geo Barents diventa sempre più difficile, mentre le razioni di cibo si stanno esaurendo. 659 sopravvissuti, tra loro oltre 150 minori, 2 donne incinte e diversi neonati, hanno bisogno di un porto sicuro”. Al nono giorno, finalmente, un porto sicuro è stato affidato.

Nel frattempo, continuano gli sbarchi anche nel sud della Sardegna. Tra mercoledì e giovedì notte sono arrivate 61 persone, tra le quali tre donne e due bambini, uno di due mesi e uno di sette anni. Tutti sono giunti sulle coste sarde a bordo di barchini precari. Quasi contemporaneamente altri 12 migranti sono stati rintracciati dai carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia vicino al Pinus Village a Pula. I migranti, secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, avrebbero abbandonato in mare il barchino e poi sarebbero arrivati sul suolo italiano a nuoto. Ieri mattina, poi, un’altra barca con a bordo 15 persone è approdata in porto a Sant’Antioco. Tutte le persone sono state trasferite nel centro di prima accoglienza di Monastir.

