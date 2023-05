Migranti, Emergency perde i contatti con i 500 profughi da salvare

Roma, 25 maggio 2023 – Ieri la nave Life Support di Emergency era partita alla ricerca di 500 migranti a bordo di un barcone che si stava riempiendo d’acqua nel Mediterraneo. A distanza di qualche ora dall’allarme lanciato da Alarm Phone, però, le tracce dei profughi sono state perse.

Migranti, Emergency perde le tracce dei 500 profughi

“Sono scomparse le 500 persone sul peschereccio che stavamo andando a soccorrere. Operazioni che abbiamo chiesto di coordinare sia all’Italia sia a Malta, che però non se ne sono prese la responsabilità“, hanno dichiarato dalla nave Life Support di Emergency. “Sappiamo che a bordo ci sono 56 bambini, di cui uno nato ieri, e 45 donne, molte in stato di gravidanza”, ha sottolineato poi il capo missione Albert Mayordomo.

“Dove sono? Abbiamo perso i contatti da stamane, dopo aver continuamente aggiornato le autorità di #Malta e #Italia. L’ultima posizione ricevuta era 35 miglia entro la zona SAR di #Malta. @Armed_Forces_MT si rifiuta di fornire informazioni. 500 persone non possono scomparire così!”, ha scritto invece su Twitter il gruppo di attivisti. Ieri, Alarm Phone, aveva inoltre spiegato che “le persone a bordo riferiscono di essere fuggite dalla Libia diversi giorni fa e che il motore è in avaria”. E, in un altro tweet, aveva aggiunto che “le persone a bordo dell’imbarcazione alla deriva dicono che la coperta si è riempita d’acqua costringendole a spostarsi sul ponte superiore. Non c’è alcun soccorso in vista e le autorità restano silenti riguardo eventuali soccorsi“.

