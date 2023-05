Polemiche migratorie tra Italia e Francia: incontro tra i Ministri degli Esteri alla Farnesina

in

Roma e Parigi cercano una soluzione al problema dei migranti lungo il confine comune

Roma, 25 maggio 2023 – Nella giornata di oggi, il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha accolto presso la Farnesina la sua omologa francese, Catherine Colonna, per un incontro mirato a risolvere le tensioni tra i due Paesi riguardo alle politiche migratorie. Questo summit si è svolto in seguito all’annullamento della visita di Tajani all’Eliseo, come reazione ai commenti critici del Ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, sulle carenze italiane nel controllo delle frontiere.

L’Italia e la Francia condividono un lungo tratto di confine che si estende da Ventimiglia, sul Mar Mediterraneo, fino alle Alpi. Questa area è diventata un punto critico per l’arrivo di migranti che, dopo aver raggiunto le coste italiane a bordo di imbarcazioni precarie provenienti dal Nord Africa, cercano di attraversare il confine per raggiungere i Paesi del Nord Europa.

Parigi ha spesso rimproverato Roma per la presunta inefficacia dei controlli alle frontiere da parte italiana. Tuttavia, il governo italiano ha risposto sostenendo che la Francia non stia facendo la sua parte nell’accogliere un numero sufficiente di migranti nell’ambito di un sistema europeo di ricollocazione dei migranti.

L’incontro tra Tajani e Colonna si è svolto con l’obiettivo comune di trovare una soluzione condivisa. Entrambi i ministri hanno espresso la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale e lavorare insieme per affrontare la sfida migratoria in modo più efficace ed equo.

Durante la riunione, sono state esplorate diverse proposte, tra cui un maggiore impegno nella sorveglianza delle frontiere, lo scambio di informazioni e l’incremento delle risorse per migliorare l’accoglienza e l’integrazione dei migranti. Inoltre, è stata sottolineata l’importanza di una soluzione europea condivisa, coinvolgendo tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.