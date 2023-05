La Basilicata pronta ad affrontare nuovi arrivi di migranti, ma non c’è un’emergenza attuale

Roma, 25 maggio 2023 – In una dichiarazione rilasciata oggi a Potenza, il prefetto Michele Campanaro ha sottolineato che non c’è un’emergenza migranti in Basilicata, ma piuttosto l’intenzione di prepararsi e coordinarsi con gli enti territoriali per eventuali futuri arrivi. Questa affermazione è stata fatta durante i lavori del tavolo di coordinamento regionale sull’accoglienza dei richiedenti asilo in Basilicata, con la partecipazione del Commissario delegato per l’emergenza immigrazione, Valerio Valenti.

Attualmente, nelle strutture di accoglienza della regione lucana, sono presenti 2.069 richiedenti asilo, tra cui 303 minori non accompagnati. La Basilicata conta 97 centri di accoglienza straordinaria e sette centri collettivi nel Potentino, oltre a sei strutture e sei appartamenti nel Materano.

Dall’inizio dell’anno, sono arrivati in regione 532 migranti, una cifra che non indica un’eccezionale affluenza se consideriamo l’ampiezza del territorio.

Il prefetto Campanaro ha voluto sottolineare che la presenza dei richiedenti asilo e dei migranti nella Basilicata non costituisce un’emergenza attuale, ma è necessario mantenere un costante livello di preparazione per far fronte a eventuali nuovi arrivi. Il tavolo di coordinamento regionale sull’accoglienza dei migranti svolge un ruolo fondamentale nella gestione dell’accoglienza e nel coordinamento delle risorse disponibili.

La Basilicata, con una struttura di accoglienza solida e diffusa sul territorio, si pone come un esempio di organizzazione e prontezza nell’affrontare le sfide legate all’immigrazione. Il prefetto Campanaro ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante e di una stretta collaborazione tra gli enti territoriali e il Commissario delegato per l’emergenza immigrazione al fine di garantire un’accoglienza dignitosa e integrativa per tutti coloro che arrivano in regione.