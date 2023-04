Migranti, ennesima tragedia nel Mediterraneo: almeno 55 persone sono annegate a largo della Libia

Roma, 26 aprile 2023 – Ancora una volta il Mediterraneo si trasforma in un cimitero: secondo quanto riportato dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, un gommone con a bordo decine di migranti è affondato a largo della Libia. Stando alle prime ricostruzioni, pare che almeno 55 persone siano morte annegate.

Migranti, ennesima tragedia nel Mediterraneo

Sul gommone erano presenti uomini, donne e anche bambini, tutti diretti verso le coste europee. Come si legge in un tweet pubblicato dall’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, solamente cinque di loro, per ora, sono stati recuperati dalla Guardia Costiera libica. E pare che i sopravvissuti siano tre pakistani, un egiziano e un bambino siriano.

Stando a quanto dichiarato dall’agenzia, poi, sembra che l’imbarcazione si sia rovesciata in mare mentre trasportava almeno 60 migranti. Inoltre, sarebbe partita dalla città costiera di Garabouli, a est di Tripoli, la capitale della Libia.

