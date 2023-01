Migranti, firmato un accordo con la Turchia per la gestione dei flussi irregolari

Roma, 16 gennaio 2023 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è andato in Turchia per siglare un nuovo memorandum di intesa sul contrasto all’immigrazione illegale. L’accordo, che porta la firma anche dell’omologo turco Suleyman Soylu, ha lo scopo di rafforzare la cooperazione tra le polizia di frontiera italiana e turca e bloccare i migranti irregolari che tentano di attraversare i confini.

Migranti, firmato il memorandum con la Turchia

“Nel 2022 abbiamo lavorato molto bene e così faremo anche nel 2023. Italia e Turchia collaborano molto strettamente nella lotta contro l’immigrazione irregolare, ma anche contro la criminalità transnazionale e organizzata”, ha spiegato Soylu ricevendo Piantedosi. L’accordo, tra l’altro, prevede anche che arrivino in Italia degli esperti del ministero dell’Interno di Ankara in materia di migrazione e sicurezza. “Abbiamo sottoscritto un memorandum d’intesa per una maggiore cooperazione sul campo grazie al contributo del nostro personale. Esistono delle sfide che nessun Paese è in grado di affrontare da solo. La Turchia intende fornire un grande contributo alla pace e alla stabilità internazionale”, ha aggiunto poi il ministro turco.

“Il protocollo d’intesa che abbiamo firmato non è stato solo un atto di formalizzazione, di solennizzazione di questa amicizia. Ma è una cosa a cui diamo importanza e prevedrà la condivisione operativa a livello di funzionari“, ha invece dichiarato Piantedosi. Il ministro dell’Interno italiano, poi, ha sottolineato il proprio apprezzamento per la gestione da parte della Turchia delle frontiere. Gestione che ha definito rigorosa e rispettosa delle regole, “ma disgiunta dal meccanismo di umanità che la Turchia ha dimostrato accogliendo milioni di migranti e facendosi carico del salvataggio in mare. L’Italia ha bisogno della cooperazione della Turchia su fascicoli come la Libia e non solo”. Infine, prima di concludere, Piantedosi ha anche affermato che i due Paesi hanno una visione “assolutamente comune” rispetto al tema del contrasto all’immigrazione irregolare.

