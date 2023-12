Giornata internazionale dei migranti 2023, Guterres: “Bisogna promuovere una migrazione sicura”

Roma, 18 dicembre 2023 – In occasione della Giornata Internazionale dei Migranti, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha rilasciato un messaggio sottolineando il duplice ruolo della migrazione come forza positiva e fonte di sofferenza quando non adeguatamente governata. “La migrazione è un fatto della vita e una forza positiva. Promuove lo scambio di conoscenze e idee e contribuisce alla crescita economica. Permette a milioni di persone di perseguire opportunità e migliorare la propria vita”, ha dichiarato. Purtroppo, però, non è solamente questo.

Giornata internazionale dei migranti 2023: l’importanza della migrazione sicura

Il Segretario Generale, infatti, ha anche messo in evidenza gli impatti negativi della migrazione mal governata, sottolineando che costringe le persone nella stretta crudele dei trafficanti, esponendole a sfruttamento, abusi e persino la morte. Inoltre, ha sottolineato come una gestione inadeguata della migrazione possa minare la fiducia nella governance e nelle istituzioni, alimentare tensioni sociali e compromettere la comune umanità. Per questo Guterres ha affermato che “nella Giornata internazionale dei migranti, evidenziamo l’urgente necessità di una governance sicura della migrazione, radicata nella solidarietà, nella partnership e nel rispetto dei diritti umani”.

Dopodiché, ha richiamato l’attenzione sul Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato cinque anni fa, sottolineando come questo documento rappresenti un importante punto di riferimento per valutare le azioni degli Stati membri e rafforzare la cooperazione per una gestione basata sui diritti umani. Tali misure, però, rimangono ancora l’eccezione, non la norma. Per questo Guterres ha esortato la comunità internazionale a lavorare per una gestione più umana e ordinata della migrazione, garantendo benefici per tutte le comunità coinvolte. “Insieme, garantiamo un futuro più sicuro e prospero per tutti“, ha infatti dichiarato il Segretario Generale in conclusione.

